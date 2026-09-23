Dan adelanto de la serie Timbiriche

Mucho antes de llegar a ser una de las bandas de pop que trascendió en el idioma español, hubo una selección de niños quienes no solo querían jugar, también soñaban con destacar en la música, pero nunca imaginaron cómo sería el camino para marcar a toda una generación de fans.

Finalmente, se revelaron las primeras imágenes de la serie Timbiriche, al tiempo que se lanzó un adelanto en video de la emisión que transportará al público a la década de los 80 para revivir el nacimiento de la célebre banda mexicana.

Vida real

Inspirada en hechos reales, se narra la historia de un grupo de adolescentes que, impulsados por su pasión por la música y su sueño de triunfar, experimentan la fama de maneras tan inesperadas como vertiginosas, se lee en el comunicado de la plataforma Vix, que acompañó con el tráiler que mostró a los actores.

El elenco que da vida a esta historia incluye a Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro, además de Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

Uno de los momentos que se viralizó fue la aparición de Benavides como el productor Luis de Llano.