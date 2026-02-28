Dan adelanto de La Velada del Año

El streamer y creador de contenido español Ibai Llanos ha generado gran expectativa entre sus seguidores al dar a conocer algunos adelantos exclusivos y pistas clave de la sexta edición de La Velada del Año, un evento que mezcla el sabor del entretenimiento digital y la intensidad del deporte.

El pasado 4 de febrero, el también presentador informó que ya había cerrado todos los combates de boxeo que integrarán el programa oficial del evento. A partir de aquel video, explicó que cada 500 mil “me gusta” soltaría un spoiler sobre los participantes confirmados y la logística del evento.

Días más tarde, el 6 de febrero, Ibai compartió un segundo video, en el que suelta la primera pista oficial. El creador de contenido reveló que el evento estará compuesto por exactamente 10 combates, incrementando el número de peleas con respecto al año pasado, donde fueron 7 enfrentamientos.

El influencer dio a conocer que en esta ocasión habrá todo tipo de peleas en el evento, desde enfrentamientos históricos hasta combates personales. Asimismo, explicó que, con 12 hombres y 10 mujeres en la alineación, nueve de esas peleas serán de “uno contra uno”, mientras que una sola será de “dos contra dos”.

Pormenores

Por otro lado, el pasado 10 de febrero anunció la fecha y hora de la presentación oficial del cartel que conformará La Velada del Año VI. En México, la transmisión se podrá sintonizar en todos los canales oficiales de Ibai en las plataformas digitales de Youtube, Twitch y Tiktok, el próximo lunes 9 de marzo a las 12:00 horas.

Durante la presentación estarán presentes los boxeadores y realizarán el primer careo. Además, el streamer dio a conocer que no todos los participantes son creadores de contenido, lo que ha generado intriga entre los seguidores del proyecto. Por su parte, las entradas estarán a la venta el mismo día de la presentación.

Días más tarde, Ibai reveló las nacionalidades de los 22 participantes que integrarán la alineación oficial de combates. Entre los países que se disputarán el cinturón de la victoria en esta edición están España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y El Salvador, lo que ha desatado un sinfín de especulaciones entre los fanáticos.

Finalmente, este 26 de febrero, el creador de contenido adelantó una pista esencial más del evento. En esta ocasión Ibai mencionó que esta edición tendrá un doble main event, esto es dos peleas estelares, con el nombre de cuatro estrellas digitales de gran renombre.

Por otro lado, algunas de las figuras digitales que más quieren ver participar los espectadores son Willyrex, Vegetta, Auronplay, Xokas, Gero Arias, DjMario, Juan Guarnizo, El Rubius, Germán Garmendia, Lolalolita y Jordi Wilde, figurando entre sus predicciones para la cartelera oficial.