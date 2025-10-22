Dan D. Black presenta su ópera prima

Viaje a ninguna parte, el primer libro de Dan D. Black, fue presentado en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, con los comentarios de Laura Matus y Roberto Ramos Maza.

Al tomar el micrófono, Matus agradeció la oportunidad de hablar sobre esta obra, que es la ópera prima del autor. “Te felicito por tu valentía, por escribir un libro y por atreverte a compartir tu creatividad y tu proceso de desarrollo personal”, dijo.

Realidades comunes

Por medio de este volumen, destacan, el autor va hilando una serie de historias que nos adentran en realidades y situaciones que han enfrentado personas cercanas.

Laura Matus enfatizó que desde el principio le atrajo el título, porque simplemente la palabra “viajar” o “viaje” la remite a un destino, a un punto de inicio y a un punto de llegada. “Aquí, el autor nos plantea un recorrido abierto, y conforme nos vamos adentrando a la lectura descubrimos la razón del título y comenzamos a indagar sobre los motivos que llevan al protagonista de la historia, Santiago, a viajar a distintos lugares”, detalló.

También refirió que la novela brinda un recorrido por distintos eventos sociales, como la matanza de Tlatelolco en 1968 o el fuerte sismo que sacudió a la Ciudad de México en 1985.

Por su parte, el maestro Roberto Ramos Maza expresó que fue parte del proceso creativo del libro, por lo que dijo sentirse complacido. Posteriormente, dio lectura al prólogo.

Inspiración

Finalmente, Dan D. Black mencionó que muchas de las historias que se narran en la obra están inspiradas en los relatos de su padre, ya que él fue un corredor de autos, por hobby, además de que se empleó como fotógrafo y crítico de cine. “Él siempre deseo escribir sus anécdotas de vida para sus hijos y, en el 2010, recuperó un CD con esas historias escritas y de ahí nació la idea de escribir este libro”, compartió.