Dan de alta a Miss Jamaica

La joven Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una caída durante la preliminar del certamen de belleza, situación que la llevó a ser hospitalizada. Desde su internamiento, la organización había mantenido completo hermetismo sobre la evolución de su salud. Sin embargo, Raúl Rocha Cantú ya dio a conocer que pronto será dada de alta.

La jamaiquina no pudo continuar luego de la etapa preliminar de Miss Universo 2025, esto debido a que, mientras caminaba por el escenario, al portar su vestido de noche, sufrió una caída que ameritó hospitalización.

En principio, la familia de Gabrielle pensó que su ingreso al hospital se debía a un protocolo de seguridad, para cerciorarse de que se encontrara completamente bien, hasta que su hermana, Phylicia Henry-Samuels, informó que la joven no estaba tan bien “como hubiéramos esperado”.

Hermetismo

Desde el acontecimiento, el 19 de noviembre pasado, no se supo más acerca del estado de Henry, hasta que, muy temprano, el presidente de Miss Universo, Rocha Cantú, publicó un comunicado donde dio a conocer que la joven evoluciona favorablemente por lo que, pronto, podrá abandonar el hospital tailandés en el que se encuentra. “Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que la doctora Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”, indicaron.

También aclaró que, si no había comentado nada acerca del paradero de Miss Jamaica, era meramente por respeto a su familia, así como a su privacidad, y no por falta de interés o por descuido, argumentando que él mismo, la auxilio, de forma inmediata, cuando el accidente ocurrió.

“Por respeto a la doctora Henry y a su familia, la organización mantiene estricta discreción sobre los detalles específicos de su estado de salud, (yo) entré personalmente al escenario para asistirla, coordiné la atención médica urgente y supervisé su traslado inmediato al hospital”, dijo. “Estuve presente en urgencias junto a su familia, con quienes hablé directamente (y) recomendé una serie de medidas de precaución, algunas más allá del protocolo estándar”, detalló en el texto.