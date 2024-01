Dan de alta a Paolita Suárez

La influencer Paolita Suárez compartió por medio de su Instagram informó fue dada de alta del hospital después de haber sido golpeada presuntamente por su pareja Jesús “N”, quien apenas horas antes le había propuesto matrimonio. “Traigo aquí una férula por parte de que me acomodaron la nariz, que la traía un poco desviada. Voy a durar diez días así, y en el ojo traigo como sangre molida”, dijo.

La famosa contó que pese a que han pasado dos días de la agresión aún se encuentra con mareos y bastantes estragos. Entre lágrimas, dijo sentirse mal por haber sido agredida por una persona que ella estimaba, y que solo espera que este tema pase rápido. “Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya qué pensar, solamente quiero que termine ya”, finalizó

El pasado 9 de enero, Paola Suárez, del clan “Las Perdidas”, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su novio le había propuesto matrimonio. Horas más tarde se viralizó un clip donde la influencer exhibió su rostro hinchado y con hematomas.

De acuerdo con su amiga Wendy Guevara, Paola fue violentada por su pareja horas después de su pedida de mano.

Desmiente versión de Jesús “N”

Luego de que el 10 de enero se dio a conocer que Paola Suárez fue agredida por su prometido y de que este negó las acusaciones en su contra. Con el paso de los días se van dando a conocer más detalles de lo sucedido.

En una entrevista para el programa Sale el sol, el guardaespaldas de la influencer, conocido como “El Ropero”, confirmó lo señalado por Wendy Guevara desde el primer día en que Paolita fue hospitalizada, pues mencionó que José de Jesús “N” sí intentó robarle a “La Perdida”. “Ella solo intentó defenderse de lo que le estaban robando. Es una persona que se ve muy noble, pero no, no es noble, es muy agresivo”, expresó.

Asimismo, negó las declaraciones que hizo Jesús, pues recalcó que la pareja no estuvo consumiendo drogas el día de los hechos. “No, ellos estuvieron en un bar, yo estuve con ellos, donde él le pidió matrimonio, no hubo drogas, de ahí se fueron a la casa y siguieron tomando. Estuvieron tomando; nada de drogas. Hay pruebas, videos, testigos. No sé por qué está dando esa declaración”, finalizó.