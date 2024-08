La biografía de Britney Spears llegará a los cines de la mano de Universal Pictures, así lo informó la cantante a través de sus redes sociales, donde detalló que el productor Marc Platt será el encargado de desarrollar la película. “Estoy emocionado de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas… Estén atentos”, escribió la llamada “princesa del pop”.

La revista Variety ha dado más detalles sobre este proyecto e indicó que Universal Pictures adquirió los derechos de las exitosas memorias de Britney The woman in me, y que el director de Wicked, Jon M. Chu, también será parte de la cinta.

Las memorias de Spears se publicaron en 2023 y contienen importantes revelaciones sobre la agitada vida de la famosa, que pasó de ser una de las artistas internacionales más exitosas a acabar recluida en un centro psiquiátrico en diversas ocasiones.

El libro, estructurado en 49 capítulos a lo largo de 275 páginas, profundiza en la precoz llegada al estrellato de la cantante de 41 años, en cómo su trayectoria profesional se vio condicionada desde los inicios por sus familiares y cuánto afectó esto a su salud mental.

“Para mis hijos, que son el amor de mi vida”, reza la dedicatoria de esta obra que cuenta también con un agradecimiento final a sus fans por impulsar el movimiento Free Britney, que en 2021 consiguió liberarla por presión popular de una polémica tutela legal a la que estuvo sometida por parte de su padre durante 14 años.