Dan el último adiós a Ernesto Barajas

La muerte de Ernesto Barajas, líder y vocalista del grupo Enigma Norteño, conmocionó a la industria musical mexicana. El pasado 19 de agosto, el músico perdió la vida durante un tiroteo en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la prensa local, Barajas fue acribillado por dos sujetos, mientras se encontraba en una pensión de autos de lujos.

A pesar de que la noticia acaparó los titulares de la prensa nacional, tanto la familia como los compañeros del cantante se habían mantenido en completo silencio, hasta ahora. Y es que, a través de las redes sociales, dedicaron emotivos mensajes a Barajas para despedirlo.

Uno de ellos fue Humberto Pérez, quien se dijo devastado por la partida de su compañero: “Vuela muy alto compadre. Nunca te vamos a olvidar, te llevaremos en el corazón por siempre. Dejaste un legado y una huella imborrable en la música, pero sobre todo en nuestras vidas”, escribió, y también publicó un breve video del funeral de Barajas, en el que se pueden ver globos y palomas blancas volando.

Conin Camacho, baterista de la agrupación, también se despidió de Barajas con una serie de fotografías de los momentos que compartieron juntos. “Siempre te recordaré con una sonrisa, por más regaños que hubiese siempre se terminaba con una carrillita o algún apodo chistoso. La palabra agradecimiento es poco”, expresó.

Por su parte, Freddy Hernández (acordeonista) lamentó lo sucedido y describió a Barajas como un gran artista, un amigo incondicional y un gran hombre: “Te voy a extrañar mucho, compadrito. Siempre vivirás en nuestros corazones de tantas cosas que vivimos. Siempre te rifaste para todo, buen líder, amigo, compadre y hermano no de sangre pero si del alma. Descansen en paz hasta siempre”.

¿En qué va la investigación?

Tras el incidente que le arrebató la vida al artista, la Fiscalía de Jalisco inició con las investigaciones para dar con los responsables y aclarar las circunstancias del atentado; y es que, se dijo, pudo estar relacionado con el crimen organizado.

Las autoridades estatales dieron detalles de lo sucedido y confirmaron que se trató de un ataque directo, pues el cuerpo de Barajas registró varios impactos de bala.

Aunque las indagatorias continúan, descartaron por completo que los hechos estén ligados a las células criminales; incluso, dejaron abierta la posibilidad que esté relacionado con el tipo de música que hacía: narcocorridos.