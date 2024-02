La casa de Tina Galindo fue el punto de reunión de sus amigos, aunque tristemente en esta ocasión no fue para celebrar sino para despedirla, aun así uno por uno ha pasado por su puerta y al caer la tarde la han despedido con aplausos antes de que fuera llevada a la funeraria donde su cuerpo sería cremado.

“Fue una institución en el teatro y la recordaremos con mucho cariño y con mucha admiración por todo lo que hizo”, expresó la productora Carla Estrada, quien además señaló que hoy también era el cumpleaños de su mamá Maty Huitrón, así que ese día era especial para ella.

El productor Sergio Gabriel acompañaba a Estrada, quien salió de su brazo de la casa de Galindo, quien expresó que él se dedicaba a realizar montajes gracias a la también manager, ya que fue ella quien le abrió las puertas del Teatro Insurgentes para hacer su primera producción. “Es algo muy triste pero ya esperado. Estuve viniendo a comer con ella cuando estuvo mucho mejor, pero en los últimos meses ya no pude venir”, señaló el productor Rubén Lara quien también lució afectado.

Ilse, del grupo Flans, destacó cómo Galindo se abrió paso en un mundo de hombres, pero además teniendo grandes logros, algo que fue posible gracias a su carácter fuerte y que no se dejaba engañar; también comentó que iba a dar abrazos a sus deudos, incluyendo a Daniela Romo.

También tuvo presente en el domicilio de Tina Galindo, donde fue velada durante casi un día, el productor Morris Gilbert que externó su sentir al despedir a su colega, socia y amiga; lo último que realizaron juntos fue la obra Escape Room, la cual está en temporada en el Nuevo Teatro Libanés. “He pasado por muchas emociones a lo largo del día desde que me enteré, ella y yo fuimos colegas prácticamente desde el primer día de mi carrera, entonces es una situación de nostalgia, de revisar una historia vívida y conocida a lo largo de estas décadas y sin duda queda un enorme referencia para el teatro”, explicó Gilbert.

El productor de Los monólogos de la vagina recordó que la última vez que habló con Tina, fue en agosto del año pasado para invitarla al estreno de Anastasia, pero se disculpó por no poder asistir por no estar bien de salud. Sobre proyectos pendientes, Gilbert aseguró que no, pero en este momento se está asegurando que siga la función con su último proyecto, el lema de todo teatrero.