Dan nueva vida al Método Tort

El famoso Método Tort de educación musical infantil, creado en 1965 por el compositor mexicano César Tort Oropeza (1925-2015), se ampliará y tendrá presencia a nivel internacional a partir del 27 de septiembre, con la apertura de la Acadèmia Tort en Barcelona (España).

Formado desde la primera infancia en el método de su abuelo, el compositor Germán Pérez Tort busca reforzar su legado, adaptando los principios básicos a un proyecto propio y darle vida en Cataluña, la tierra de sus antepasados.

Entendiendo la música

“Yo fui el nieto más grande de los ocho que tuvo. Empecé mi educación musical con el Método Tort. Incluso, él lo extendió para mí; era a partir de los tres años y lo hizo a partir de los tres meses, como estimulación temprana para ir introduciendo al niño a la música”, dijo.

“Por esta cercanía, creé una relación muy estrecha con mi abuelo. De hecho, yo no quería ser músico al principio. Pero a los 14 años empecé a estudiar composición y él fue mi guía. Me di cuenta que la música era lo que más me divertía, como cuando era niño”, comenta Pérez Tort en entrevista desde Barcelona. “Trabajé en Artene, la escuela que mis abuelos crearon hace 50 años, como maestro de piano. Mi abuela me enseñó todas las bases, las pautas, para ser maestro. Crecí escuchando sus ideas: que al niño no hay que subestimarlo, que lo debes empujar intelectualmente con la música, que el niño entiende la música. Y aprendí las frases de mi abuelo: ‘La música y el niño son amigos’ o ‘El niño debe aprender la música a través del juego’”, destacó.

“Ahora estoy haciendo mi propio método. Con las ideas del Método Tort, que es grupal, estoy creando uno desde cero enfocado a instrumentos individuales. Como una forma de expandir el método base, pero con un enfoque más particular”, explica.

Quien estudió Composición Clásica en la UNAM, luego en Berkley, California, y un master en Barcelona, detalla que al llegar a esta ciudad le surgió la oportunidad de montar una academia. “Busco volver al Método Tort internacional, continuar el legado de mi abuelo ampliando su método, adaptando al catalán algunas piezas. Se le da una nueva vida”, refiere.

El músico aclara que don César Tort “decía que es un método que está abierto a la continuidad, a la exploración, a que los maestros adapten y compongan piezas. Hemos invitado a algunos compositores”.