Dan pizarrazo a nuevo melodrama

En una locación ubicada al sur de la Ciudad de México, la producción de Sabor a ti, dio el pizarrazo con el que marca el inicio de grabaciones de este melodrama.

El elenco principal de esta nueva telenovela está conformado por Eva Cedeño, Mario Morán, Juan Diego Covarrubias, Ara Saldívar, Eduardo Santamarina, César Évora, Erika Buenfil, Nuria Bages, Alejandro Ibarra, Oscar Bonfiglio, Daniela Álvarez, Lisset, Rodrigo Vidal, Armando Hernández, Regina Villaverde, Ana Karen Parra, Edsa Ramírez, Arturo Carmona, Sachi Tamashiro, Palmeira Cruz y Federico Espejo, entre otros.

Al dar inicio a las grabaciones de Sabor a ti, la productora Lucero Suárez dijo sentirse emocionada y aprovechó para destacar el profesionalismo y entrega del elenco y equipo de producción que participará en la realización de este nuevo proyecto.

Sinopsis

Sabor a ti cuenta la historia de Angela Herrera (Eva Cedeño), una ingeniera agrónoma apasionada por el mundo del vino, que, tras la muerte de su abuela, decide quedarse a vivir en Montealegre, para investigar el secreto que guarda el vino de El Embrujo, producido por Vicente Sarmiento (César Évora), el eterno enamorado de su abuela.

A su llegada a Montealegre, Ángela descubre que su abuelo creó la fórmula secreta para la elaboración de ese vino y se da a la tarea de encontrarla. Para ello tendrá que sortear un entorno cargado de secretos, rivalidades y ambiciones. Sabor a ti es una historia original del reconocido escritor José Ignacio Valenzuela, con adaptación de Lucero Suárez, José Rubén Núñez, Luis Reynoso y Guillermo Orta. La dirección de escena está a cargo de Héctor “El Oso” Márquez y Carlos Santos.

La producción de Lucero Suárez se estrenará por Las Estrellas, de lunes a viernes, a las 20:30 horas, a partir del 21 de septiembre de 2026.