Dan Reynolds y Minka Kelly se separan

Luego de cuatro años juntos, Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y Minka Kelly decidieron dar por terminada su relación. De acuerdo con información de la revista People, la ruptura fue confirmada por una fuente cercana a la pareja quien, sin dar mayores detalles, reveló que ocurrió “recientemente”.

Kelly y Reynolds comenzaron su romance en noviembre de 2022, pocos meses después de que el cantante se separara de Aja Volkman, con quien estuvo casado y tiene cuatro hijos.

Fuera de reflectores

Aunque mantuvieron el romance alejado del ojo público, Kelly compartió algunos de los momentos que pasaron juntos en sus redes sociales. En julio de este año, le dedicó un romántico mensaje por su cumpleaños. “Gracias por hacer que los días ordinarios se sientan extraordinarios, por hacerme reír hasta no poder respirar, y por amar tan profundamente y tan libremente. Celebrarte es una de mis cosas favoritas”, escribió.

La pareja tuvo su primera aparición pública en mayo del 2022, durante la Gala MOCA en Los Ángeles. Kelly y Reynolds posaron para los fotógrafos y oficializaron así su relación.

Hasta ahora, ni la actriz de Friday Night Lights ni el cantante han hablado públicamente de su ruptura.