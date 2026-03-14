Dan un adelanto de Malcolm

Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, lleva una vida tranquila: un trabajo que le gusta, una pareja y hasta una hija. Todo parece perfecto… hasta que recibe una inesperada invitación de su familiar. Esta es la premisa del nuevo adelanto de Malcolm in the middle: life’s still unfair, que se dio a conocer esta semana.

El especial de cuatro capítulos, que se estrenará próximamente en Disney, reúne al elenco original: Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Justin Berfield como Reese, y Caleb Ellsworth-Clark reemplazando a Erik Per Sullivan como Dewey.

En la nueva etapa de la serie de los 2000, Malcolm deberá presentar a su novia e hija a su caótica familia. El personaje ha ocultado algunos detalles de su vida familiar a su pareja, mientras se celebra el aniversario de sus padres Lois y Hal.

La dinámica entre los hermanos también es evidente, y tendrán que reconciliarse tras varios años distanciados.