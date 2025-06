Dana fija su postura tras polémica

La vida privada de Alex Montiel, conocido por su personaje del Escorpión Dorado, volvió a situarse en el centro del debate público luego de que la modelo e influencer Fabiola Martínez confirmó haber mantenido una relación con él.

La entrevista concedida a Adrián Marcelo avivó un escándalo que, aunque originado en 2023, parecía haber quedado en el pasado. En medio del nuevo revuelo mediático, fue Dana Arizu —esposa de Montiel y también su representante— quien decidió emitir un mensaje claro y directo a través de redes sociales, fijando su postura sin recurrir al escándalo.

En lugar de caer en la confrontación directa o victimizarse, Arizu optó por enviar un mensaje breve, reflexivo y contundente. Una lección de autocontrol emocional que vale la pena analizar en un entorno donde las reacciones explosivas suelen dominar la conversación.

La polémica resurgió a raíz de una entrevista difundida por Adrián Marcelo en su canal de Youtube, donde Fabiola Martínez abordó abiertamente el vínculo sentimental que sostuvo con Alex Montiel.

Durante la conversación, la conductora no solo confirmó el romance, sino que compartió detalles del desarrollo de su relación, haciendo énfasis en una supuesta intención mutua de formar una familia.

Hasta entonces, ni Montiel ni su esposa habían hecho comentarios recientes sobre el caso. Sin embargo, el nuevo eco mediático llevó a Dana Arizu a pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

Su mensaje, publicado en una historia, fue directo y sin rodeos hacia quienes comenzaron a criticarla tras la entrevista de Martínez. “Cada comentario negativo los refleja a ustedes. ¿De verdad creen que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacías sus vidas?”, escribió Arizu. Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una respuesta no solo a los comentarios ajenos, sino también a la narrativa expuesta por Martínez. Dana Arizu rompió el silencio sin referirse directamente a los protagonistas del escándalo, manteniendo una postura pública moderada.

En una segunda publicación, la también manager de Montiel compartió un video en el que abordó, sin aludir nombres, cómo algunos tienden a dramatizar situaciones que no lo ameritan. “De repente pensamos que por algunas cosas que pasan vamos a caer en cosas súper dramáticas y ‘Mujer, casos de la vida real’… No me gusta eso”, señaló, en tono reflexivo. “La vida es tan hermosa, hay que disfrutarla y no hay que enfocarnos en cosas que no tienen peso, en cosas que no suman, cuando tienes tantas cosas hermosas a tu lado”, agregó.

El mensaje, a juicio de varios usuarios, fue una forma elegante de expresar que la situación no ha afectado su estabilidad personal o de pareja. Arizu ha sido constante en manifestar, en otras ocasiones, su decisión de proteger su paz y mantener su enfoque en proyectos profesionales y familiares.