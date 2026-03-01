Dañan celosía en Metro Viaducto

Ante las denuncias en redes sociales de “la destrucción” de un muro de celosía y acetatos de colores en la estación del Metro Viaducto, diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Enrique del Moral, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) informó que personal de esa instancia haría “un recorrido y visita para verificar el estado” de esa pieza. “Posterior a eso, podremos informar”, se comprometió la dependencia, por conducto de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas, al solicitarle precisar si tal obra está bajo su protección como patrimonio arquitectónico.

Las estaciones que sí se encuentran en esa condición, según el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, son Candelaria y San Lázaro –que conectan las líneas 1 y 4, así como las líneas 1 y B del Metro, respectivamente–, diseñadas ambas por el célebre arquitecto español Félix Candela (1910-1997).

En el recorrido que se hizo el viernes se constató que el citado muro de celosía —ubicado al fondo del acceso a esa estación, ingresando por calzada de Tlalpan dirección hacia el sur— sí presenta, además de deterioro, evidentes daños en su costado derecho —visto de frente—, así como faltante de piezas de acetatos.

Los daños consisten en la destrucción de elementos de su estructura de concreto, e incluso asoman algunas varillas de metal. Frente al área afectada se encuentran un par de cintas preventivas de plástico amarillo con la leyenda “Precaución” en color negro, así como una manta con un símbolo de un trabajador de la construcción y tabiques, además de la inscripción “Precaución. Obra en construcción”.

Entre polines y costales

Un puesto comercial impide gran parte de la visibilidad de la parte izquierda de la celosía. No obstante del anuncio de las obras y de que, en el piso de la estación, frente a las taquillas, se encuentran dispuestos varios polines de madera y costales con escombro, no se observó a ningún trabajador en el sitio.

El STC, mediante su área de Comunicación Social, afirmó que tal muro, como el resto de esa estación, se encuentra en trabajos de renovación, y aseguró que ninguno de los elementos en ese espacio está bajo protección del Inbal como patrimonio arquitectónico.