Dani Flow abandona La Mansión VIP 2

El estreno de La Mansión VIP 2 apenas comenzaba y ya tenía su primera sorpresa. Lo que prometía ser una temporada llena de diversión y momentos virales terminó con una inesperada baja: Dani Flow decidió abandonar el reality show pocas horas después de ingresar, luego de reconocer que el encierro estaba afectando su estado emocional.

La noticia tomó por sorpresa tanto a los participantes como a los seguidores del programa, pues el cantante había sido presentado como uno de los habitantes sorpresa de esta nueva edición.

Poco aguante

No obstante, la emoción por su llegada duró poco. Aunque su ingreso generó sorpresa entre los habitantes y los espectadores, el llamado “Rey del Morbo” comenzó a mostrarse distante del resto de sus compañeros. Mientras los demás iniciaban sus primeras conversaciones y dinámicas, él permaneció apartado hasta que decidió dirigirse a los vestidores.

Fue ahí donde explicó que no se sentía cómodo con la situación y que permanecer dentro del programa no estaba resultando como esperaba. Durante su explicación, el cantante dejó claro que su intención al aceptar la invitación de HotSpanish era hablar sobre algunas controversias de su pasado, ofrecer su versión de los acontecimientos y permitir que el público conociera una faceta distinta de él.

Sin embargo, la experiencia dentro del proyecto terminó por hacerlo cambiar de opinión, pues aseguró que no se identificaba con lo que estaba viviendo y pidió a sus seguidores que no lo juzgaran únicamente por su reacción. “Este no soy yo. Esto no me representa, no me juzguen de más, por favor. Son cosas que no pensé y no soy yo y me siento súper incómodo”, expresó.

Otro de los aspectos que llamó la atención de su despedida fue cuando habló sobre su estado emocional. El intérprete relacionó su incomodidad con el aislamiento que había experimentado incluso antes de que comenzara oficialmente la competencia.

De acuerdo con lo que contó, los participantes tuvieron que permanecer algunos días en un hotel antes de ingresar formalmente a La Mansión VIP 2, situación que habría influido en cómo se sentía al momento de comenzar la convivencia. El cantante reconoció que estaba experimentando una sensación de ansiedad, aunque evitó asegurar que tuviera un diagnóstico médico.