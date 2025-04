Dani Flow responde a la censura

Dani Flow no olvida los lugares donde le han cerrado las puertas por su música, como es el caso de Puebla, donde cancelaron su presentación en la feria municipal de Xicotepec por considerar sus canciones inapropiadas y misóginas.

Pero, a pesar de las cancelaciones, el reguetonero asegura que no quitará el dedo del renglón hasta que pueda reencontrarse con su público. “Para mí, regresar a donde no me han dejado cantar siempre va a ser un objetivo. Es una meta que tenemos latente ahí”, dijo en conferencia de prensa.

Aunque evitó señalar directamente a gobiernos o instituciones, reconoció que la censura es un problema que, hoy más que nunca está latente. Y aunque es consciente de que su estilo puede incomodar, no se retracta: “Estoy en la delgada línea entre equivocarme y hacer las cosas bien. Soy la primera persona a señalar, pero lo veo como un reto”.

El llamado “rey del morbo” afirmó que, una vez que los gobiernos cambien o se abra una posibilidad, regresará a todas aquellas ciudades que lo han vetado. “Yo, contento de irle a cantar a mi gente”, agregó.

Más allá de la polémica, el famoso también habló sobre su vida personal. Se mostró emocionado por el embarazo de su esposa Jocelyne y hasta, habló de su ruptura con Valeria Zepeda, madre de su segunda hija. “Tenemos una muy buena relación y puedo seguir teniendo una buena relación con mi hija”, comentó.

En lo musical, destacó su reciente colaboración con Los Titanes de Durango, un proyecto que surgió, dice, por la conexión personal más que por estrategia. Y aunque no reveló detalles sobre sus próximos lanzamientos, adelantó que “lo que viene es fuego”.

Al final del evento, Dani Flow recibió varios reconocimientos por parte de Virgin Music: cuatro discos de oro, tres de platino, uno más de platino con oro y una placa de Youtube por alcanzar el millón de suscriptores. Pero, para él, todo eso es secundario. “Lo más importante es la conexión con la gente. Lo demás viene aparte”, finalizó.