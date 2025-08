Dani Valle revela qué hará con su premio

Durante el programa final de Master Chef Celebrity, los concursantes vivieron una noche cargada de emociones. En dicha emisión Dani Valle fue ganador del reality show y se llevó 1 millón 160 mil pesos.

El dinero, que muchos pensaron que el influencer gastaría en lujos, prefirió guardarlo en el banco y “ponerlo a trabajar” para utilizarlo cuando tuviera un proyecto bien definido.

Hubo un apartado especial en el que Dani pensaba destinar parte del premio: una causa social que apoyaba desde hacía tiempo, aunque no lo compartió en redes. Se tratan de albergues y fundaciones que ayudaban a perritos. “No es algo que yo publique, ni nada de que ‘yo doné’ o eso, pero yo constantemente lo hago, especialmente puras causas de perritos, entonces yo constantemente estoy ahí pero discretamente, entonces seguro algo de ahí va a seguir saliendo a fundaciones y causas sociales, no solamente por este premio si no que yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo”, comentó Valle en entrevista.

Múltiples finales

Se grabaron tres posibles finales y ni siquiera ellos sabían cuál sería el transmitido, lo que los hizo pasar por momentos de completa tensión. En el primero cocinaron las últimas dos horas frente a los jueces; en el segundo, el domingo, rodeados de familiares. Finalmente, amigos vieron el programa ya editado y se enteraron junto al público de la decisión final.

En el camino al premio hubo personas clave para los finalistas. En el caso de Dani, fueron Alejandro Vela (su maestro por más de 100 horas), Chris Álvarez y Ricardo Peralta. Este último fue fundamental en los dos días previos a la final. “Pepe estuvo los dos días de la final más de 20 horas conmigo: cocinando, limpiando, lavando, yendo al súper, probando, proponiendo... entonces tenía que agradecerle, porque fue parte de la magia de ese menú”, explicó.

Su triunfo combinado con la dedicación, generosidad y amistad, para Dani Valle no solo lo consagró en la cocina, sino que también reafirma su compromiso con causas que van más allá en la pantalla chica.