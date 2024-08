En las últimas horas, ha surgido una ola de especulaciones en redes sociales sobre la orientación sexual de Cristina Riva Palacio, exesposa del conocido conductor de televisión Daniel Bisogno. Según diversas publicaciones, entre estas las del perfil de X conocido como La Tía Sandra, se sugiere que Cristina podría ser lesbiana, y que recibiría una suma considerable de dinero de parte de Bisogno para mantener esta información en secreto.

Según estas afirmaciones, Cristina Riva Palacio estaría bajo un supuesto acuerdo financiero con Bisogno, que le impediría hacer pública su orientación sexual. Este arreglo, según se dice, implicaría un pago mensual destinado a garantizar que la ex esposa del presentador no hable sobre el tema en medios de comunicación. La revelación ha generado una intensa discusión entre los usuarios de redes, quienes se muestran sorprendidos por la posible vida privada de la ex esposa del famoso.

A pesar de las declaraciones que circulan en internet, hasta el momento no existen pruebas concretas que confirmen las acusaciones. El perfil de La Tía Sandra sugiere que la supuesta homosexualidad de Cristina Riva Palacio podría dañar la imagen de Bisogno, quien es una figura prominente en el programa Ventaneando.

Además, se menciona que Cristina mantiene su vida privada con gran discreción, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su orientación sexual y el supuesto acuerdo con su exesposo.

¿Cómo fue la relación?

La relación entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio comenzó en 2014, cuando contrajeron matrimonio en Acapulco. La pareja tuvo una hija, Micaela, nacida en 2016. Actualmente, Cristina comparte en redes sociales algunos momentos que pasa junto a su pequeña, como actividades al aire libre y deportes.

A pesar de las constantes especulaciones sobre la orientación sexual de Bisogno, el conductor ha declarado en diversas ocasiones su atracción hacia las mujeres. No obstante, las imágenes captadas por paparazzi en clubes nocturnos han avivado los rumores.

La reciente controversia sobre su ex esposa y el constante acompañamiento de un joven en los últimos eventos a los que ha asistido ha intensificado las dudas en torno a su vida privada, aunque no se ha presentado ninguna declaración oficial al respecto.