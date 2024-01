Daniel Bisogno, quien dijo que tomaría acciones legales contra aquellos quienes difundieron que contrajo una supuesta enfermedad sexual, recibió una fuerte respuesta de parte de los conductores del programa Chisme No Like.

Bisogno informó que contrató a abogados en Estados Unidos para iniciar un proceso legal contra dicho programa, el cual difundió que tenía VIH. Javier Ceriani, uno de los conductores de la emisión, advirtió a “El Muñe” que si al final no procede la demanda o Chisme No Like resulta inocente, “pagarás todos los gastos aquí en la Unión Americana”.

Además, recordó que tiene la prueba de cuando Bisogno le dijo “bruja malcogida”, pero entonces lo pasó por alto por su amistad con un fallecido directivo de TV Azteca. Pero hoy es diferente y hasta se uniría a la demanda que Gloria Trevi tiene contra Ventaneando y Azteca. “Nosotros jamás dijimos mentiras... Tienes que responder y aclarar las cosas”, declaró.