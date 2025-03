Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, habló sobre el proceso de enfermedad y despedida de su hermano y destaco el apoyo que la familia recibió de parte de TV Azteca. “Todo lo que salió después del seguro lo pagó Televisión Azteca. Ellos dijeron ‘no se preocupen, nosotros entramos al quite’. Incluso, dos días antes de morir, se hablaba de un nuevo trasplante de hígado, y TV Azteca aseguró que cubriría los gastos”, reveló Alex.

A pesar del esfuerzo médico y el respaldo económico, el desenlace fue inevitable. “Él le puso todas las ganas a luchar por su vida y económicamente no teníamos problema, había cartera abierta. Si aún así se fue, es porque ya estaba decidido, así lo quiso Dios”, expresó. El duelo ha sido un proceso complejo para la familia. Alex admitió que aún no logra reincorporarse completamente a su vida cotidiana: “Siendo muy honesto, no me he podido reincorporar. Ya he llorado mucho, ya he extrañado mucho a mi hermano. Lo voy a extrañar el resto de mi vida, pero necesito vivir, no me puedo quedar encerrado sufriendo”.

En cuanto a su regreso al ámbito laboral, confirmó que ha habido conversaciones, pero aún sin acuerdos concretos. Sin embargo, siente la necesidad de volver a trabajar, tal como lo hizo tras la pérdida de su madre: “Necesito regresar a trabajar porque eso es de las pocas cosas que en este momento me dan felicidad”.

Críticas

Sobre las críticas y comentarios negativos que han surgido tras la muerte de Daniel, Alex fue contundente: “Cuando la gente se expresa tan mal de una persona viva, es terrible. Muerta, es mucho peor. Lo único que deseo es que sane su corazón y encuentre paz”. Finalmente, al ser cuestionado sobre los rumores respecto a los hábitos de su hermano luego de las declaraciones de Mariana Ochoa en las que aseguraba que Daniel consumía marihuana, Alex defendió su legado: “Daniel fue una persona que trabajó mucho, que era muy comprometida con su familia. Si se hubiera querido desestresar de alguna forma, se lo aplaudo, se lo merece. Ahora sí que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.