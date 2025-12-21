Daniel Craig saca los cuchillos

El escenario de Wake up dead man: un misterio de Knives out, la tercera entrega de cintas en las que la figura protagónica es el detective Benoit Blanc (Daniel Craig), ya está disponible en Netflix.

Esta vez el escenario es el norte de Nueva York, en específico, una iglesia de un pueblo con un pasado turbio. El caso que debe resolver el apuesto detective es el asesinato de Jefferson Wicks, un sacerdote fundamentalista y de carácter rudo, los hechos ocurren durante una misa.

La comunidad busca un responsable y las miradas de la gente son puestas en Jud Duplenticy, joven reverendo que es señalado como posible autor del crimen, pues antes de tomar el camino de la fe fue boxeador y tuvo un pasado lleno de violencia, aspectos perfectos para colocarlo como culpable.

Pero Blanc encontrará en Duplencity a un aliado y ambos unen esfuerzos para dar con el responsable, pero las pistas son casi nulas, lo que hace más difícil hallar al asesino.

Como dato que hace interesante a esta cinta de 144 minutos de duración, Wake up dead man: un misterio de Knives out, está situada en Nueva York, pero realmente se rodó en Inglaterra.

Nuevamente es Rian Johnson quien dirige esta película y se reivindica con esta entrega después de que Glass Onion, la entrega anterior, no tuvo la respuesta del público que se esperaba.

El guión, que escribió el propio Johnson en la etapa de la pandemia, integra además temas como la fe, lo que hace al filme más íntimo, ya que devela aspectos del pasado de Benuit Blanc en los que la religión juega un papel importante.

Por supuesto el humor, característica de la franquicia, está presente en esta cinta a través de situaciones absurdas y de ciertos perfiles caprichosos de los personajes, lo que refresca la atmósfera oscura de la historia.