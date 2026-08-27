Daniel Falconi comparte experiencias

Con el propósito de fortalecer la formación literaria y ampliar las herramientas para la creación de textos destinados a la escena, el egresado de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) Daniel Falconi regresó a esta casa de estudios para compartir sus conocimientos con estudiantes de la licenciatura en Escritura Creativa, mediante el taller “Literatura para la escena; una introducción a la dramaturgia”.

Diálogo

Durante la actividad, Falconi abordó las bases históricas y teóricas de la dramaturgia, así como los elementos que caracterizan al texto dramático y sus diferencias con otros géneros literarios, particularmente la poesía y la narrativa.

Explicó que la dramaturgia consiste en la escritura de textos concebidos para su representación en un espacio escénico, por lo que mantiene una estrecha relación con el trabajo de actrices, actores y demás participantes del hecho teatral. En este sentido, destacó el conflicto como uno de los elementos esenciales de la dramaturgia, entendido como la confrontación de dos fuerzas con objetivos opuestos.

Durante su disertación, el dramaturgo, actor y promotor cultural, señaló que la dramaturgia también es literatura y constituye un campo fértil para desarrollar nuevas propuestas estéticas, al tiempo que brinda herramientas que pueden incorporarse a otros géneros literarios.

Subrayó la importancia de que quienes se encuentran en formación exploren diversos géneros y formas de expresión, ya que esto les permite ampliar sus posibilidades creativas y enriquecer su quehacer literario. En este sentido, invitó a las y los estudiantes de la Licenciatura en Escritura Creativa a incursionar en la dramaturgia y a diversificar su producción, más allá de la poesía y la narrativa.

Logros

Falconi obtuvo en 2023 el Premio Regional de Dramaturgia Carlos Olmos y ha impartido conferencias sobre dramaturgia documental, particularmente a partir de la revisión histórica de los movimientos LGBTIQ+, en espacios académicos como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Seminario Histórico LGBTIQ Mexicano y el Primer Congreso de Literatura Queer y Perspectiva de Género: Decir el Cuerpo Situado; este último, del Cesmeca.