Daniel Giménez Cacho alista obra

Trabajar con Daniel Giménez Cacho en teatro no significa estar solo con un actor, sino con 30 al mismo tiempo, de acuerdo con el director Francisco Franco. El también director de la cinta Tercera llamada y la serie DOC está trabajando con el famoso en el montaje de Nocturno, un monólogo que estrenará el próximo 28 de agosto.

La obra, original de Adam Rapp, sigue a un hombre que en su juventud comete un homicidio imprudencial, abandona su hogar y encuentra en Nueva York la paz, junto con la literatura y el piano.

“La sensación que tengo es de estar con 30 actores porque es una obra que apela no solo a la memoria del personajes, sino a la de todos y eso implica tener el valor de enfrentar a lo que se ha vivido, al tiempo de reconocer lo que se es”, dice Franco.

Gestación de la obra

Nocturno comenzó a ensayarse a finales del 2025, pero se paró por unos meses por compromisos laborales de ambos. Los trabajos se retomaron hace dos meses y ya se cuenta con la escenografía que estará una parte en medio del público.

Giménez Cacho llega a la obra ya convertido en director de cine, tras el estreno de su ópera prima Juana. “He trabajado con él en diferentes momentos de la vida y ahora está por completo en un momento de absoluta luminosidad, ha dado un giro total a su vida personal y profesional”, apunta Franco.

La obra producida por Guillermo Wiechers y Alejandro Gou no tendrá talento alternante. Desde un inicio se pensó en Giménez Cacho como protagonista total, así que si enferma, no habrá quien tome la función. Para el montaje el centro cultural Teatro 2 tendrá un aforo de 480 personas, la mitad de su capacidad real. Luego de Nocturno, Franco se meterá de lleno en la preparación de una película que será protagonizada y producida por Juan Pablo Medina.

“No tiene nada que ver con su vida, es una ficción muy de actores, es un ensamble de diez actores, todos guiados por el personaje de Juan Pablo”, adelanta.