Daniel Radcliffe gana premio Tony

Durante la ceremonia de los Premios Tony 2024, Daniel Radcliffe se llevó el reconocimiento al mejor actor de reparto en un musical por su interpretación en Merrily we roll along.

La ceremonia tuvo lugar en el David H. Koch Theater en el Lincoln Center de Nueva York y el histrión, visiblemente conmovido, agradeció a sus compañeros de elenco, quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar las palabras de Radcliffe.

En su discurso, el británico se tomó un tiempo para referirse a Jonathan Groff y Lindsay Méndez, con quienes comparte escenario, y a esta última le dedicó un mensaje especial. “Realmente no tengo que actuar en este espectáculo. Solo tengo que mirarte y sentir todo lo que quiero sentir. Gracias”, expresó.

Para Radcliffe, este premio no solo representa un reconocimiento a su talento, también a su evolución como actor de teatro. Antes de Merrily we roll along, participó en Broadway con roles en The lifespan of a fact; The cripple of Inishmaan; How to succeed in business without really trying y Equus, su debut en 2008.

Daniel llegó a la ceremonia acompañado de su novia, Erin Darke; el famoso lució un esmoquin color amatista diseñado por Todd Snyder; mientras que Darke, por su parte, deslumbró con un vestido de lentejuelas con un escote ilusión.

En su categoría, compitió con grandes talentos como Roger Bart, Joshua Boone, Brandon Victor Dixon, Sky Lakota-Lynch y Steven Skybell. Merrily we roll along ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público. El protagonista de Harry Potter, en su papel de Charley Kringas compartió escenario con talentos como Lindsay Méndez y el mencionado Groff, quienes también recibieron nominaciones por sus interpretaciones.

La obra, además, compite en varias categorías, incluyendo mejor reestreno de un musical, mejor diseño de sonido, mejor dirección y actriz de reparto en un musical.