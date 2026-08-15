Daniel Rodríguez presenta obras al óleo

La obra plástica del creador Daniel Rodríguez Ríos llegó al lobby del teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez con la exposición “Presencia”, que fue inaugurada el jueves 13 de agosto.

En esta exhibición, el artista oriundo de la Ciudad de México pero radicado en Chiapas muestra sus distintas facetas. El espectador encontrará obras con diversas técnicas, entre estas óleo sobre tela, óleo sobre MDF y óleo sobre madera triplay.

Visión propia

Sin embargo más allá de hablar de su propia obra, el artista busca que sea el público el que cree su propia historia en relación con las piezas que presenta. “De repente el autor tiene que hacerse a un lado y dejar que sea el propio visitante quien tenga una conexión con los cuadros, ya que el espectador es el dueño de su perspectiva y esta puede ser muy independiente de lo que piense el autor”, considera.

Asimismo, afirmase esta exposición muestra su deseo de pintar al óleo. “Esto tiene que ver con el sueño que tenía, en algún momento hace muchos años, de pintar con este material clásico, que también es de mucho carácter, pues el óleo es muy fuerte y tiene sus propias cualidades”, afirma.

En sus palabras, asegura que en “Presencia” nos encontramos con un trabajo que fluye entre elementos que tienen que ver con temas culturales y en el que existe un choque entre lo que nos pertenece en cuanto a nuestro contexto y la visión eurocentrista del arte.

Añade que uno de sus mayores intereses es la representación de retratos, así como de lo corporal, tanto en la fotografía como en la plástica. La obras se pueden visitar en el teatro Francisco I. Madero, ubicado en la 2ª Calle Oriente, esquina con 2ª Norte, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.