Daniel Sosa arremete contra La Casa

La polémica que envuelve a La Casa de los Famosos México sigue más viva que nunca, a pesar de que el programa vive sus últimas semanas. Y es que, ahora Daniel Sosa lanzó fuertes críticas contra el programa.

En entrevista, el comediante aseguró que el reality no se sostiene por el juego justo; sino por la confrontación entre sus participantes, un recurso que, según él, ha sido explotado de manera deliberada por la producción. “Se sabe que la casa se basa en el odio. Mientras más odio haya, más conversación hay afuera. Más comentarios, más ‘likes’, más cuentas de chismes hablando del programa. Si no hay odio, no tiene el mismo impacto”, dijo.

Sosa aprovechó la oportunidad para desmarcarse del proyecto de Televisa; incluso, aclaró que no participaría en ningún formato que base su éxito en el conflicto, a diferencia de otros programas de competencia. “Si me invitan a un experimento de odio, nunca en la vida iría. A ‘realities‘ como ‘MasterChef‘, que tienen que ver con creatividad, sí; pero a uno que gire en torno al conflicto, no”, agregó.

¿Fraude?

Asimismo, el standupero retomó lo sucedido con Abelito y la llamada “moneda del destino”, que desató molestia en redes. Recordemos que, hace unos días, el exintegrante del cuarto noche ganó un supuesto beneficio, y, aunque el público esperaba que recibiera una llamada con un familiar, al final escuchó la voz de Sosa dirigiéndose a Guana. “Esa moneda era de Abelito. Si lo hubiera ganado Guana, con mucho gusto le digo que lo amo. Pero ganó Abelito, ¿por qué ching… no le llevaron a su papá?”, cuestionó.

El comediante también explicó que la producción lo buscó para enviar un mensaje de apoyo a su amigo (Guana), pero nunca le explicaron con claridad quién contestaría la llamada. “Cuando entendí dije: ‘Qué poca ma…’, porque sí fue muy injusto. Lo justo es que Abelito le llevaran a sus papás. Incluso que gane la casa, porque es el que más ha dado de qué hablar”, finalizó.