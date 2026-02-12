Daniel Sosa galopa al lado oscuro

Usualmente Daniel Sosa hace reír al público con sus chistes de stand up, pero ahora le tocó ser villano al dar voz a Pierre Chéron, un caballo de sonrisa y peinado perfectos que humilla a sus rivales.

El estandopero considera a su personaje no como un antagonista cualquiera, sino como un individuo que creció con la presión de ganar. “Creo que refleja lo que pasa cuando a los niños se les pone demasiada presión por ser los mejores. Cambian el amor por el juego por presión”, indica el también conductor en entrevista.

La cabra que cambió el juego: GOAT, que se estrena este jueves en cines, es una comedia animada deportiva que sigue a Will Cabrera (Emmanuel Bernal), una pequeña cabra con el sueño de jugar “rugibol” o “roarball”, un deporte mixto, rudo y dominado por animales grandes y feroces.

Por eso, cuando logra entrar al equipo profesional, nadie está contento, lo ven frágil e “insuficiente” para ese nivel. Pero Will no quiere ser el mejor de todos los tiempos; quiere demostrar que el talento y la disciplina pueden pesar más que el tamaño. “Todos quieren ser el mejor, pero él quiere incluirse, jugar en equipo. Demostrar que no siempre lo individual es lo mejor, necesitas de un gran equipo”, cuenta Bernal.

En ese camino se cruza con Pierre Chéron, el caballo estrella obsesionado con ganar y con su imagen pública y con Olivia, un avestruz que vive al pendiente de las redes sociales, además de un equipo fracturado que ha olvidado cómo jugar en conjunto. “Nos enfocamos mucho en el qué dirán, en los números, y se nos olvida lo que realmente estamos viviendo. A veces ya ni disfrutas un café por pensar en la foto. Las redes ayudan a comunicar cosas muy buenas, pero sí habla de la importancia del balance”, dice Carolina Díaz, voz de Olivia.

Inspiración real

La película se inspira en la historia real de Stephen Curry, basquetbolista estadounidense subestimado por su físico él cambió su deporte con técnica, constancia y trabajo en equipo. “Pierre representa a alguien que creció con éxito, pero desde un lugar oscuro. Will, en cambio, crece desde el amor, el equipo y las alianzas. Hay una escena en la que dice que deberían estar humillando al rival, pero nunca lo ves entrenar, lo ves haciendo lives. Es una crítica a confundir tu profesión con la imagen”, añade Sosa.

Bárbara de Regil da vida a Jetty Fillmore, Faisy presta su voz a Drago Modo y Gerardo Vásquez a Rino Everhardt, Carolina Díaz interpreta a Olivia Burke y Ricardo Mendoza, “El Coyote”, hace a Rafi Williamson.