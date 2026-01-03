Daniela nació en Palma de Mallorca en 2005 y desde pequeña destacó por sus aptitudes para el baile. Con ocho años, empezó su formación en diferentes escuelas de danza, especializándose en estilos urbanos. Su talento la llevó hasta Los Ángeles, donde estuvo perfeccionando su técnica en una academia internacional.

Su destreza en la pista de baile y su carisma pronto la llevaron a las redes sociales, donde sus coreografías se hicieron virales y empezó a acumular miles de seguidores. En la actualidad, más de 2 millones de usuarios siguen su cuenta en Tiktok.

En esos primeros post en los que Daniela Blasco era aún una niña, ya daba claras pistas de que el baile iba a ser su vida. Por aquel entonces ya entrenaba a las órdenes del coreógrafo de danza urbana Sebastián Linares y con el grupo de niños bailarines Kidz on the Block participó en numerosos concursos que, además ser protagonistas del videoclip de la canción de Barei "I don´t need to be you", se proclamaron campeones de España Urban Display en 2016 y se clasificaron para la final del campeonato mundial celebrado en Los Ángeles.

Inicios en el baile

Con solo 11 años, fue una de las bailarinas que acompañaron a Justin Bieber en su concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, lo que ya hacía presagiar una prometedora trayectoria artística. En 2020, su talento fue reconocido con una nominación como Artista española favorita en los premios Nickelodeon España, pero por aquel entonces solo bailaba.

Convertida en una destacada bailarina —y esporádicamente también profesora de baile—, aprovechó el tirón de las redes sociales para ganar popularidad y sus perfectas coreografías —con golpes de melena incluidos— se fueron haciendo virales. Sebastián Yatra y Omar Montes han sido algunos de los artistas que las han replicado o compartido.

Tras consolidarse como bailarina, Daniela empezó a formarse en canto y, en 2023, lanzó su primer single, "Sin mí", una canción que fusiona géneros como el urbano, el hip hop y el reguetón.

Este tema fue producido por profesionales destacados de la industria musical española, como Roger Rodés, productor y ganador de un Grammy Latino, Félix Joan y Manu Guix. Hasta hoy, Daniela Blasco ha publicado 5 canciones, que se pueden encontrar en plataformas. Además de "Sin mí", "Gatas", "Noche de perreo", "Modo avión" y el más reciente, "Mi mamá", una colaboración con KD One.

"Mi mamá" es un tema concebido para las pistas de baile o, como dice la propia propuesta, "para mover la chapa" a través del ritmo del reguetón.

El tema explosivo que le cambió la vida

"Uh Nana", ha sido compuesta por ella misma junto a Félix Joan Muñiz Prat, Carlos José Montado Cruz y Óscar Campos Gutiérrez. Fue un tema que se presentó en el Benidorm Fest y que presentó con una coreografía impactante y dejando a todos con la boca abierta. Aunque quedó en segunda posición fue el tema viral en las redes de España a principios de año y se ha presentado a lo largo del 2025 en diferentes programas de televisión, haciendo de su carrera una de las más prometedoras de la música juvenil.