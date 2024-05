Daniela Castro llega a TV Azteca

Uno de los rostros más reconocidos en la televisión mexicana es el de la actriz Daniela Castro, quien a lo largo de su carrera artística se ha ganado el cariño y el odio del público por sus papeles en telenovelas como Cañaveral de pasiones o Lo que la vida me robó, donde dio vida a la villana Graciela Giacinti.

Después de 35 años de trayectoria, Castro decidió tomarse un tiempo fuera de los foros de grabación para enfocarse en su familia; sin embargo, se ha dado a conocer que regresará a la pantalla chica para protagonizar una nueva historia, solo que esta vez no será bajo la producción de Televisa; pues ahora forma parte de las filas de Azteca.

La cautiva será el melodrama que traiga a Daniela de vuelta a la televisión, y aunque hasta el momento la famosa, de 54 años, no ha querido dar detalles al respecto; varios foros y cuentas en redes sociales han confirmado que compartirá créditos con Osvaldo de León, Litzy, Rossana Nájera, Plutarco Haza, entre otros.

Hace tan solo unos días, Castro reveló que se encontraba en la búsqueda de nuevos proyectos y aunque tenía varios ofrecimientos, todavía no tenía nada concretado. “Ando viendo varias cosas y donde haya trabajo, una buena historia y sorpresa. Tengo varios ofrecimientos, tengo que pensar, evaluar con mi manager y cuando esté listo (lo diré)… yo no digo de ningún proyecto hasta que no esté completamente concretado”, dijo al canal de Youtube de Edén Dorantes.

El último trabajo de la actriz en Televisa fue en la telenovela Me declaro culpable (2018); sin embargo, de sus trabajos más recordados se encuentran Lo que la vida me robó, Una familia con suerte, Pasión, Cadenas de amargura y El noveno mandamiento. Actualmente forma parte de la tercera temporada de Top Chef, reality de Telemundo y donde compite con uno de los grandes amores de su vida, su hija Alexa Castro, y al que calificó como un proyecto “maravilloso”.