Daniela Parra manda mensaje a su novio

Daniela Parra y el supuesto coqueteo con el influencer guatemalteco Pablo Villagrán en Master Chef México 24/7 ya escaló al punto de que Marianela, la novia de Villagrán estuvo en el programa y la hija de Héctor Parra, entre lágrimas, le mandó un mensaje a su novio Diego Hopster para disculparse.

Daniela Parra, una de las favoritas de la emisión, ha dicho que su “zona segura” es Villagrán, quien al igual que ella tiene una relación larga y estable fuera del reality; ambos viven con sus parejas, quienes se han mostrado inseguros con el llamado “shippeo” que se ha dado entre Daniela y Pablo.

¿Problemas?

Diego Hopster y Daniela Parra llevan una sólida relación de varios años juntos, y aunque él es el porrista principal de Daniela, hace unos días confesó que sintió “celos primitivos” de ver la cercana convivencia entre su novia y Diego, sin embargo aseguró que confía en su novia.

Marianela y Villagrán llevan cuatro años juntos, y ella sí ha sido enfática en decir en programas y entrevistas que se siente decepcionada de Pablo por su conducta y por cómo está cerca de Daniela, y que el cómo la trata no es precisamente por un interés solo de amigos.

Cuando estuvo en Master Chef para llevarle a Pablo unas playeras, aprovechó para decirle que no estaba nada feliz con su conducta, algo que puso triste a Daniela Parra, pues confesó sentirse mal por Marianela y se alertó en pensar cómo se estaría sintiendo su novio Diego, quien en su ausencia se está haciendo cargo del negocio de tamales y de ir a ver a su padre Héctor Parra al reclusorio.

Entre lágrimas y mirando de frente a una de las cámaras, Daniela Parra le mandó un mensaje a su novio Diego, enfatizó que entre ella y Pablo solo hay una amistad y que no pasa ni pasará nada más. “Lo único que no quisiera es que Diego se sintiera igual (que la novia de Pablo). Diego, quiero que sepas que tú me conoces, siento que ni siquiera tendría por qué explicar esto, pero obviamente no pasa nada, Pablo es mi amigo, pero entiendo también si a ti te molesta, si no te gusta, prometo ya poner límites; no ha pasado nada ni pasará nada, estamos en un lugar con mil cámaras”, externó.

En redes los cibernautas criticaron tanto a Parra como a Villagrán por sus acercamientos y supuestos coqueteos cuando ambos tienen pareja.