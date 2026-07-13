Danna brilla en la Ciudad Luz

Danna asistió al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2026 del diseñador Robert Wun, celebrado durante la Paris Fashion Week, donde fue la única invitada mexicana y compartió la primera fila con figuras internacionales como Cardi B.

La intérprete de “Mala fama” volvió a demostrar que su influencia va más allá de la música. Su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario de la alta costura confirma el creciente interés de las grandes casas de moda por convertirla en una de sus embajadoras en Latinoamérica.

Tras el desfile, la cantante compartió su emoción con sus seguidores a través de Instagram, donde reveló que asistir a un show de Robert Wun era uno de sus grandes sueños. “Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador… Again, living my couture dream, playing with love and fire… thank you for inviting me”, escribió al pie de una galería de fotografías del evento.

Para la ocasión, Danna apostó por un elegante vestido en tono marrón chocolate, uno de los colores protagonistas de la temporada otoño-invierno. El diseño destacó por su silueta de hombros descubiertos, un corpiño corto confeccionado en tul y una larga falda de seda con acabado satinado.

Dos delicadas capas de tela caían sobre los brazos, creando un efecto etéreo que evocaba la estética dramática característica de Robert Wun.