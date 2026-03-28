Danna festeja a Paris Hilton

El júbilo mexicano llegó al festejo de la socialité Paris Hilton, y es que la cantante Danna la pasó “bomba” en la pachanga por los 45 años de su comadre, una fiesta exclusiva inspirada en las muñecas Barbie.

El cumpleaños de la estadounidense fue el pasado 17 de febrero; sin embargo, la rubia esperó casi un mes para celebrar de forma espectacular con un gran evento en la ciudad de Los Ángeles.

Como es ya característico de Paris Hilton, festejó su aniversario en un ambiente donde predominó el color rosa y las luces de colores, además de esferas brillantes, y ahí estaba la intérprete nacional, quien mantiene una amistad cercana con la empresaria, modelo y DJ desde hace varios años.

A través de la galería de fotos que la socialité compartió en sus redes sociales, se pudo ver que Danna fue una de sus invitadas y, junto al resto de los asistentes, disfrutó la divertida velada. Fue en esas publicaciones donde Danna dejó ver su entusiasmo con la festejada: “Te quiero”, escribió.

Cabe mencionar que la famosa empresaria llegó acompañada de su hermana Nicky Hilton, pero quienes realmente fueron los invitados especiales más importantes y se llevaron las miradas, fueron sus hijos, Phoenix Barron y London Marilyn, quienes también aparecieron vestidos de rosa.