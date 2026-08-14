Danna impacta en Mentiras All Stars

Danna está lista para entrar al universo de Mentiras All Stars y convertirse en Yuri, uno de los personajes emblemáticos de esta historia musical.

El productor Alejandro Gou reveló cómo lucirá la cantante para esta participación especial, generando expectativa entre los seguidores del espectáculo. La caracterización apuesta por una imagen completamente distinta a la que Danna suele mostrar en sus presentaciones.

En las primeras imágenes, aparece con un blazer oversize en tono azul, body y guantes negros de vinipiel, además de una peluca corta y oscura con flequillo y un pronunciado crepé, elementos que buscan acercarla a la estética del personaje de Yuri dentro del llamado Mentiverso.

Fue Alejandro Gou quien compartió la primera fotografía de Danna caracterizada y le dio la bienvenida a esta nueva aventura escénica. “Amiga, bienvenida, serás una gran Yuri”, escribió el productor.

Danna compartirá escenario con Belinda, quien interpretará a Daniela, y Mariana Treviño, encargada de dar vida a Lupita. La propuesta conserva la esencia de Mentiras, musical creado por José Manuel López Velarde a partir de las canciones que marcaron el pop en español de los años ochenta y en especial de la cantante jarocha, pero ahora reúne a nuevas figuras para una edición que busca combinar nostalgia, espectáculo y nuevas interpretaciones.

La función será el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional. Los precios de los boleto van de los mil a los 6 mil pesos. Se contempla una segunda función.