Danna lanza mensaje ante críticas

Danna alzó la voz ante las fuertes críticas que, en los últimos días, ha recibido en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una extensa reflexión sobre autoestima y la presión social a la que, asegura, muchas mujeres son sometidas para evitar “incomodar” a los demás. “Me rehúso a ser una mujer tibia. Me rehúso a vivir editándome, filtrándome, bajándole el volumen a mi voz para no incomodar. Porque la verdad es esta: la sociedad no soporta ver a una mujer segura”, escribió.

En otra parte del texto, Danna se defendió de quienes la tachan de soberbia por conocer su valor y defender su manera de ser y pensar: “Yo soy demasiada luz para vivir apagada, y no lo digo desde una perfección falsa o desde un lugar ‘arrogante’. Sé quién soy, sé mi valor y lo digo desde lo humano”, agregó.

La intérprete de “Sodio” también dejó claro que la opinión de otros, las críticas o un día oscuro no la definen, ni como mujer ni como persona. “Solo yo tengo el poder de creer en lo que soy, y si a eso le llaman arrogancia, estamos cada vez peor”.

El mensaje cerró con unas poderosas palabras sobre amor propio y la libertad que tiene cualquier mujer de sentirse bella, cualidad que, afirma, va mucho más allá del aspecto físico: “Mi belleza está en mis acciones, en lo que construyo, en lo que sostengo. Sentirse guapa no es un capricho y nada ni nadie me va a decir que no lo soy. Me rehúso a apagarme y si mi luz incomoda, entonces que incomode”, concluyó.