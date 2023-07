Exactamente hace cinco años, en el 2018, Danna Paola dejó a un lado su faceta de actriz al concluir la serie Élite para dedicarse por completo a su carrera musical, decisión de la que no se arrepiente y de lo que siente una enorme satisfacción.

Así lo expresó durante la gala de los Premios Juventud 2023, donde se llevó el galardón de Artista Femenina on the Rise. “Gracias, muchas gracias, esto es para ustedes, no lo puedo creer, estaba platicando que hace cinco años decidí dedicarme a full a mi música, dejé la actuación y me trae hasta acá a los Premios Juventud”, destacó.

“Este año presentándome una vez más, siempre en mi casa Puerto Rico que los amo con todo mi corazón, gracias, gracias, gracias, lo mejor está por venir”, señaló la artista mexicana quien también hizo una presentación musical en la vigésima edición de los PJ.

El gran ausente en esta fiesta fue Peso Pluma quien ganó en las categorías de mejor álbum regional mexicano por su disco Sembrando; Artista Premios Juventud masculino; mejor colaboración regional mexicana por el tema “PCR”, junto a Natanael Cano, y mejor canción regional mexicana por el éxito “Ella baila sola”.

En esta última compartió el triunfo junto a Eslabón armado, banda que recibió el premio y agradeció a todos, además de que minutos después cantó la pieza en vivo. “Viva México, viva Puerto Rico, si no fuera por ustedes no estaríamos aquí arriba, así que gracias por todo el apoyo”, indicó Pedro Tovar, miembro de agrupación de regional mexicano.

En esta premiación hubo de todo: risas, sorpresas, invitados y mucha música de un gran abanico de celebridades quienes amenizaron esta reunión como, por ejemplo, Camilo y Clarín León, que cantaron a dueto; Ángela Aguilar, Wisin, Camila, entre muchos más. Las hermanas Hanna y Ashley, del grupo Ha-Ash, triunfaron en las categorías: mejor álbum pop gracias a su disco Haashtag, y en grupo o dúo favorito del año.

“A nuestros fans los amamos, gracias, no estaríamos paradas aquí arriba si no fuera por sus actos de amor, cariño, apoyo por ser nuestra fuerza, nuestra inspiración, los amamos, gracias, con este disco hemos tenido la gira más grande de nuestra carrera, gracias por apoyarnos y arriba los latinos”, señalaron las cantantes mexicanas.

Los más ganadores

Otros galardonados en estos premios fueron Karol G en artista favorito del streaming y mejor álbum urbano femenino por Mañana será bonito; Rosalía y Rauw Alejandro por mejor canción en pareja gracias al tema “Beso”; Alejandra Espinoza como Ídolo de la Juventud, y Karol G y Shakira en Girl Power por el tema “TQG”.

Además, Rosalía y Cardi B en Colaboración OMG por “Despecha RMX”; Bizarrap como mejor beatmaker; Natti Natasha, Daddy Yankee, junto con Wisin y Yandel, en La Coreo Más Hot, por el tema “Mayor que usted”.

Mensaje de Shakira

Bizarrap y Shakira ganaron el premio Mejor Canción para mi Ex, por “Music Sessions #53”; Kenia Os se coronó en la categoría Quiero Más; otro de los reconocimientos de Shakira fue el de Agente de Cambio, y al recibir el galardón envió un mensaje.

“Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación Pies Descalzos y Patricia Sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia”, expresó.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de Tiktok de ‘selfies’ con filtros, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar, hay lugares en el que la gente que nace pobre, muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, lugares donde aunque es difícil de creer todavía, se discrimina la gente por sus preferencias sexuales, color de la piel y clase social, es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio”, añadió.

La colombiana finalizó mencionando que a sus hijos Milan y Sasha les enseña a no quedarse callados, sino a levantar la mano, usar su voz y quejarse de todo aquello con lo que no está de acuerdo y le alivia saber ver que la juventud sabe hacerlo cada vez más.

“Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenino, ni tener una fundación, ni ser político, ni ocupar un lugar de poder, ni famoso, ni rico, sino diferenciar lo que está bien, de lo que está mal, hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario”, indicó.