Danna se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su carrera, pues el 2023 ha sido un año de éxitos. La cantante mexicana ha tenido la oportunidad de estar en los eventos más importantes.

Sin embargo, este fin de semana, después de que ofreció uno de los conciertos más grandes de su carrera, pues se presentó ante miles de personas en el Festival del Globo de León, Guanajuato con su XT4S1S Tour, la denominada “princesa del pop latino” sorprendió a sus más de 34 millones de seguidores en Instagram luego de que compartió un misterioso mensaje.

La publicación de la intérprete de “Mala fama” incluye una fotografía de lo que parece ser una estrella quemándose, mientras que se puede leer un mensaje misterioso que ha dejado sorprendido a más de uno.

“Cuando una ilusión se rompe, el estruendo interno es un crujido escalofriante. Por dentro comienza una guerra llena de odio y dolor que parece interminable. No logras comprender cómo un ser amado puede mentirte y dañarte tanto. Entonces la obscuridad se apodera de tu luz y toda ilusión se quema”, se puede leer en la publicación de la estrella de Élite. Cierra el mensaje con la frase: “Si no creo en el amor no es porque quise”.

Al respecto, los fans de la artista señalan que se trata de una nueva canción, puesto que durante la alfombra roja del Latin Grammy confesó para los medios de comunicación que su nuevo álbum verá la luz en enero del 2024 y para promocionarlo, antes de finalizar el 2023 estrenará una de las canciones más dolidas del disco.

Cabe señalar que se desconoce si la canción o mensaje tiene alguna dedicatoria en especial, puesto que actualmente Danna Paola tiene una relación con el cantante y actor Alex Hoyer, de 26 años.