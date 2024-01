Danna Paola se ha sumado a la polémica sobre lo que ha dejado el reguetón “chilango” con exponentes contemporáneos como Dani Flow, Bellakath y El Malilla, por mencionar algunos.

Resulta que recientemente la atención se centró en Dani Flow, quien criticó y llamó delincuentes a las feministas que participan en las marchas.En el podcast Charly Galleta, el cantante, conocido como “el rey del morbo”, cuestionó algunas prácticas del movimiento, desatando así una ola de críticas en redes sociales y quedando rotundamente “cancelado”.

Danna Paola no dudó en ofrecer su opinión cuando los medios la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre este género musical que afirma se está saliendo de control y “están pasando cosas muy intensas con ciertas letras”.

“Están pasadas (las letras), ya no está chistoso. Al final yo no voy a decir que este artista… Porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”, respondió la también actriz.

Cuando se le preguntó a Danna Paola sobre la polémica de Dani Flow respondió: “Es un artista, todo está increíble, creo que todos tenemos el derecho como artistas a expresarnos. Yo, en dado caso, no estoy de acuerdo en que insulten a mis amigas ni a ninguna mujer”.

La actriz de Élite no se detuvo allí. Explicó que, para ella, como mujer y como artista, es importante tener la responsabilidad de entretener: “Pero por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto”.