La cantante y compositora mexicana Danna Paola lanzó un mensaje contra los fans que criticaron su última canción “Aún te quiero” y aseguró sentirse decepcionada de que esperen solo música “comercial”.

“Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, ‘playlist’, debuts… Y quejándose, esperando música más ‘comercial’. WTF, ¿qué es esto?, ¿en qué se ha convertido?”, escribió la también actriz en X.

Además, explicó que está canción cerró un ciclo lleno de aprendizajes, con lo que llegó el empoderamiento de amor propio, y muchos límites sanos. Danna Paola se dijo triste porque espera que sus fans sean personas que conectan con su música. “Mi música no es una competencia”, aseguró. Finalmente, dijo “aquí no quiero eso” y corrió a todos los “tóxicos”.

El tema en cuestión es una balada pop relajada, con letras más introspectivas, sin el toque “dance” a los que tenía acostumbrados a sus seguidores. “Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen ‘managers’, productores, compositores, PR, hasta disqueras… Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan, creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás”, escribió en su cuenta de X.