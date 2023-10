Danna Paola se lanza contra Pancheri

Muchos están hablando mal de Horacio Pancheri luego de que la actriz Samadhi Zendejas exhibiera que le dijo “fea” como respuesta a una historia de Instagram que compartió la protagonista de Vuelve a mí, serie que realiza junto a William Levy.

Al parecer el mensaje escrito por Pancheri (“Verga que es fea, eh”), no era dirigido a ella, más bien se trató de una equivocación, pero la actriz lo mostró públicamente, lamentando que el actor, expareja de Marimar Vega, hable así de una mujer. “Estoy aquí, arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, dijo.

“Respeto tu opinión y sé que ese mensaje se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo hay muchas mujeres que se reprimen y que no se sienten bonitas”, agregó.

Su respuesta fue apoyada por más colegas del medio del espectáculo, como Danna Paola. Aunque Horacio Pancheri asegura que todo es culpa de los hackers que atacaron su cuenta de Instagram, pocos creen en esa declaración del actor que desde Twitter dio a conocer su versión y explicó que él la defiende y la respeta. Sin embargo, el hermano de la actriz, Enrique Zendejas, salió en defensa de su hermana y le hizo una recomendación a Pancheri. “Que alguien le diga al señor que en lugar de opinar sobre la belleza de las mujeres, tome clases de actuación”, escribió.

Danna Paola no se quedó callada y criticó las palabras del protagonista de melodramas como Vencer el pasado: “¡Ja! La vieja confiable… Independientemente de tu excusa poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle ‘fea’ a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción”.

No solo Danna opinó negativamente sobre Horacio, también lo están haciendo decenas de seguidores, quienes en Instagram le están dejando varios comentarios al respecto. “Ahora a afrontar las consecuencias, papi. Amárrese los huevos y a pedir disculpas como un hombrecito que es. Yo no seré grosero porque tampoco se trata de regresar lo que ya sabemos que está mal. Se trata de ser mejor persona y accionar ante las cosas horribles que pasan en el mundo, ser educado y mostrar lo que nuestros padres nos enseñan, se trata de respetar lo más bonito que tenemos, las mujeres”, se lee entre las reacciones.