Danna pide parar el odio

Danna también recurrió a sus redes sociales para exhortar a sus fans, conocidos como “Dreamers”, a que eviten involucrarse en las campañas de odio que son, aparentemente, impulsadas por fandoms que provocan que diferentes artistas se confronten entre sí.

Recientemente, Belinda se pronunció para aclarar que no busca enemistarse con ninguna de sus compañeras de la industria, luego de que, en redes sociales, se sugiriera que tiene un conflicto Kenia Os, por no incluirla como una “pop star” en el momento en que se describió a sí misma y a Dana de esta manera, la cantante de “XT4S1S”.

Llamado

A través de su cuenta de Instagram, Danna envió un mensaje dedicado a sus seguidoras y seguidores, a quienes los invita a conducirse pacíficamente con los fans de otras cantantes, aún cuando estos pudieran estar atacándola, pues, entre sus deseos, está el de evitar, como dijo, en un principio Belinda, “mensajes negativos” y la propagación del hate. “Les invito a que si, se encuentran en internet, con cualquier tipo de contenido hacía mi persona o, a mis compañeras, hagan caso omiso o, respondan desde el amor; no seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que, como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones para estar feliz y agradecida”, dijo.

En su mensaje, la intérprete de “Si se acaba el mundo” también reconoce que, a lo largo de su trayectoria, ha estado expuesta a críticas y comparaciones: “Trabajo en una industria donde yo, como música, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones; cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que, durante tanto tiempo, ha existido”.