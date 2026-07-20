Danna se suma a Mentiras All Stars

Después de varios años alejada de los escenarios teatrales, Danna volverá al teatro musical como parte de Mentiras All Stars, la versión especial de la exitosa puesta en escena. La cantante y actriz fue anunciada como invitada especial para una serie de funciones; sin embargo, la producción decidió mantener en secreto el personaje que interpretará en la trama.

Lo que sí se sabe es que compartirá escenario con Mariana Treviño y Belinda, ambas protagonistas de la versión televisiva de la historia. Fue la propia Danna quien compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por integrarse, por primera vez, a este universo. “Súper feliz de unirme a este proyecto. ¡Ahí nos vemos!”, escribió.

Trama

Ambientada en la década de los 80, Mentiras sigue la historia de Daniela, Dulce, Lupita y Yuri, cuatro mujeres que descubren que sostenían una relación con el mismo hombre, Emmanuel Mijares.

A partir de ese momento salen a la luz secretos, engaños y confesiones, mientras la trama avanza al ritmo de algunos éxitos del pop de aquella época. Hasta el momento, son solo tres las funciones en las que ya fue confirmada la participación de la intérprete de “Sodio”. La primera se llevará a cabo el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, posteriormente llegará el 2 de octubre al Auditorio Banamex, en Monterrey, y concluirá el 9 de octubre en el Auditorio Telmex, de Guadalajara.

Los boletos estarán disponibles en la Preventa Banamex del 20 al 22 de julio, a través de Ticketmaster.