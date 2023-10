Danna sorprende en tienda de descuentos

Danna Paola sorprendió a sus seguidores de redes sociales luego de visitar una famosa tienda de descuentos en Los Ángeles. La cantante mexicana estuvo acompañada de dos personas de su equipo de trabajo, quienes la ayudaron a conseguir algunas maletas.

De muy buen humor, la también actriz documentó todo su recorrido por los pasillos de la tienda, para luego mostrárselo a sus seguidores en Tiktok, pues tenía “ganas de hacer contenido”, contó al inicio del video que tituló “‘¡Random content’. ¿Por qué no?. Acompáñenme a Ross a conseguir maletas”, dijo la intérprete de Mala Fama al principio de su video en el que aparece vestida completamente de color negro y con lentes oscuros.

La cantante recorrió los pasillos de la tienda y mostró fascinada los artículos de Halloween que encontró, sobre todo los de mascotas, pues hasta pensó que algunos podrían ser para Lucrecia, su pequeña perrita. Además, la artista resaltó que falta poco tiempo para la Navidad al ver los artículos que ya están a la venta para esta festividad.

De acuerdo con el video que publicó en su cuenta de Tiktok, las maletas eran para uno de sus acompañantes, quien compró una un día antes, pero no se dio cuenta de que el cierre no servía, por lo que Danna Paola le pidió un consejo para hacer una buena compra.

“¿Cómo escoger maletas en Ross?”, preguntó la cantante. “Checar siempre los cierres porque se me rompió el que compré ayer, pero ya aprendí”, respondió su acompañante, causando la risa de la intérprete. Y como no decidieron cuál modelo llevar por el tamaño, compraron las dos. Finalmente, la cantante y sus acompañantes salieron felices de la tienda, demostrando que no siempre compra cosas de diseñador o de marcas lujosas.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con diversos mensajes: “Yo con vergüenza entrando a Ross y Danna muy diva ‘doing her shopping’”. “Ahora puedo decir que compro en las mismas tiendas que Danna Paola”. “Es que Ross te saca de apuros y siempre consigues cosas muy buenas a bajos precios”. “Danna Paola haciendo cosas de mortales”. “La reina en Ross y yo quejándome”, son algunos de los comentarios que le escribieron a Danna Paola en respuesta a su video.