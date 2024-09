La cantante y actriz Danna, de forma sorpresiva, confirmó su pasión por el futbol...o dicho de otra manera, aceptó que sostuvo una breve relación con el astro brasileño del futbol Neymar.

Fue en el año 2019 cuando la mexicana participó en la exitosa serie española Élite, dando vida a la provocadora Lucrecia “Lu” Montesinos, lo que habría causado la atracción de la figura deportiva.

Además de su gusto por el futbol, Neymar tiene una debilidad por las mujeres atractivas y Danna en ese momento causó sensación en TV. La sorpresa fue cuando aparecieron juntos en una foto, aunque ella dijo que solo eran amigos.

Ahora, en el programa ibérico La Revuelta, por fin reveló la verdad. Ahí dio a conocer algunos detalles de su vida personal. “Ya he estado con futbolistas y no, no voy a decir con quién. Hagan su ‘research’, todo está en Google, nunca fue nada oficial. “Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”, expresó Danna en un tono misterioso.

Y siguió en su plan de dejar todo en el anonimato: “Al final, la profesión es demasiada demandante y la mía también, así que no compaginamos”.

El programa se dio a la tarea de buscar quién era el personaje de la incógnita hasta que un elemento de la producción española dijo aún con duda “¿fue Neymar?”.

Ya sin tapujos, Danna aceptó con un “sí, nos conocimos” y añadió: “Es increíble, muy divertido” y remató en el show: “Hay relaciones que no se confirman, pero existen”.