Danna, una chava soñadora

Danna está viviendo un punto de inflexión en su trayectoria como cantante con el lanzamiento de Lucid dreams, el primer capítulo de una trilogía que dará forma a su próximo álbum: “Esto es una locura”, dijo.

Este proyecto es una colección de canciones, y además una construcción artística integral que articula sonido, imagen y narrativa bajo una misma visión. Toda una nueva faceta de la cantante mexicana.

“Tengo muchísimos sueños lúcidos de un tiempo para acá y tiene mucho que ver con la inspiración del disco. Después voy a extenderme un poco más a contarles el porqué de mis sueños lúcidos, tiene mucho qué ver con la canción ‘Out of my body’. Literal tiene que ver con un sueño recurrente que tuve tres días y de ahí nació esa canción”, comentó la cantante en un encuentro íntimo en la Ciudad de México, donde reveló la portada oficial.

La portada de Lucid dreams fue realizada por Elizaveta Porodina, fotógrafa reconocida por su estilo influenciado por el surrealismo y el expresionismo. Su trabajo, que ha retratado a figuras como Brad Pitt, Zendaya y Ariana Grande, refleja toda una dimensión estética que refuerza la narrativa del proyecto. En esta colaboración, la imagen es indudablemente una extensión del discurso musical.