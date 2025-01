Danna Vázquez rompe el silencio

La publirrelacionista Danna Vázquez siguió el consejo de Gloria Trevi, que ante la adversidad, saliera y trabajara, y eso fue lo que hizo, cuando después de haber tenido un evento con la cantante dio la cara a la prensa y habló sobre el escándalo que enfrenta, al ser señalada como la supuesta responsable de haber accedido de manera ilícita a información confidencial del programa ¿Quién es la máscara?, para beneficiar a la cantante y actriz Anahí en su participación como investigadora.

“Yo tengo mucha fe de que en algún momento las cosas se esclarezcan. Yo amo mi trabajo, respeto mucho a la gente con la que trabajo, tengo un cariño y un agradecimiento muy grande a Televisa, y me duele mucho estar en esto, soy un trabajador, no soy más de eso y siento que no merezco lo que está pasando”, expresó Vázquez.

Danna aseguró que no sabe la razón por la cual la han involucrado en esta polémica, ya que nunca se ha manejado de manera incorrecta, por lo cual le sorprende que hagan tal acusación sobre ella, pero si en algún momento le hacen saber en qué se equivocó acatará la sanción y que está disponible para cualquier investigación que se requiera.

Agradece a Anahí

Sobre su sentir hacia la ex-RBD, quien se deslindó del problema y afirmó que la agencia Prensa Danna (propiedad de Danna Vázquez), no la representa y no trabajará con ella en un futuro; expresó que lo único que tiene hacia ella es agradecimiento, como con todos los artistas que ha trabajado, y aseguró que ha sido la persona más leal con todos ellos, pero debido a los hechos actuales su relación laboral con Anahí ha terminado. “Con Anahí me unen 20 años de amistad ininterrumpida, yo siempre la voy a querer enormemente porque las personas no nos dejamos de querer de un día a otro. Estamos pasando ambas un mal momento y yo lo quiero dejar así”, declaró.

Sobre la posibilidad de enfrentar una demanda de Televisa-Univisión, Danna explicó que está con un equipo legal que la está asesorando al respecto, porque no sabe de que forma proceder si esto se da. “Yo no conocía el miedo a este nivel y lo tengo, pero también amo el trabajo que tengo y estoy agradecida con las carreras en que estoy involucrada. (Gloria Trevi) me dijo, todo pasa, confía en ti, confía en lo que sembraste. Ustedes (la prensa) saben que esto tiene que pasar, porque no soy una persona mala, porque no hice nada, pero yo acataré lo que Televisa decida hacer”, expresó Vázquez.