Danna y Belinda se dan un beso

Danna y Belinda dejaron en shock a sus seguidores luego de protagonizar un inesperado pero sensual beso que llamó la atención en redes sociales.

El momento sucedió en el video oficial de “Dolce vita”, una historia donde explotan el erotismo y la sociedad de estas amigas. El sencillo forma parte de Wet Dreams, nuevo EP de Danna, y representa la primera colaboración musical de ambas, después que el tema con Kenia Os nunca fuera estrenado.

En el minuto 1:24 del sencillo, que acumuló más de 700 mil reproducciones en tan solo unas horas de su lanzamiento, Danna y Beli se acercan hasta quedar frente a frente y protagonizan un momento pasional que parece terminar en un beso en la boca.

Dividen comentarios

El momento llamó la atención de los seguidores de ambas artistas, pues diversos internautas comentan que el beso formó parte de una estrategia para agregar tensión, intriga y emoción a la canción donde las siluetas muestras extraordinarios cuerpos.

El lanzamiento también generó conversación en redes debido a la historia detrás de una colaboración que Danna y Belinda hicieron anteriormente con Kenia Os, pero que finalmente nunca llegó a publicarse. “No tengo ningún problema con Kenia. Belinda y yo nos llevamos muy bien y nada, muchísimo éxito a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”, explicó Danna.