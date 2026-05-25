Danny Go! da último adiós a su hijo

El “youtuber” Daniel Coleman, mejor conocido como Danny Go! es famoso en redes sociales por la energía y dinamismo que transmite en sus videos musicales, donde se encarga de dejar un mensaje positivo en sus divertidas aventuras. Sin embargo, en esta ocasión sus seguidores lamentaron que, el jueves, su hijo Isaac, de 14 años, perdió la batalla contra el cáncer.

Por medio de redes sociales, el creador de contenido publicó una conmovedora foto despidiendo a su hijo. “Ya te extraño mucho, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar. Pero viendo miles de fotos y videos la semana pasada, también estoy lleno de tremendo orgullo. Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste a todos con tanta agallas”, escribió.

Reflexiones

La cuenta personal del músico de 40 años está dedicada a su familia, donde la situación de su hijo Isaac Daniel Coleman, diagnosticado con anemia de Fanconi se convirtió en el tema central para generar conciencia sobre este padecimiento genético.

Sin embargo, según la Fundación para el Cáncer de Fanconi, esta enfermedad afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN, lo que deja a los pacientes con un riesgo muy alto de desarrollar insuficiencia de la médula ósea y cáncer. Lamentablemente, el “youtuber” hizo público que el pasado mes de febrero, Isaac había sido diagnosticado con cáncer de boca en etapa 3.

A pesar de haber extirpado el tumor en una cirugía que duró más de ocho horas, el cáncer continuó propagándose en el menor, derivando su situación a cuidados paliativos para aminorar el dolor.

Ante la sensible pérdida, Coleman despidió a su hijo junto con un mensaje muy especial. “¡Realmente tenías una chispa como ninguna otra, Isaac! Recordar lo amado que eras y lo lleno de vida que fue tu tiempo aquí me da gran consuelo. Ser tu padre fue el honor de toda una vida. Estoy tan orgulloso de ti y te amo para siempre. Descansa en paz, hijo.”, se lee en la publicación.