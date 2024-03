Danny Perea recibe a un nuevo “vecino”

Danny Perea, quien forma parte de la serie Vecinos, compartió la feliz noticia de que se ha convertido en mamá. Danny da vida a Alejandra López Pérez, hija de Arturo y Magdalena y hermana mayor de Marco, en la comedia lanzada en 2005 por Eugenio Derbez y producida por Televisa.

Perea forma parte de los vecinos que habitan un edificio en el que se desarrollan distintas historias; actores como César Bono, Eduardo España, Macaria, Polo Ortín, Mayrín Villanueva, Ana Bertha Espín, Moisés Suárez, Darío Ripoll y el fallecido Octavio Ocaña integran el divertido elenco.

Danny, como Alejandra, interpreta a una ruda rockera que es mamá; ahora, este papel lo experimenta en la vida real junto a su bebé Silvio.

La actriz compartió con sus seguidores la feliz noticia de su maternidad, con fotografías y un emotivo mensaje, dio a conocer la noticia y confesó lo que su pequeño significa en su vida.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en Mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías. Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño. Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias, hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amaré ‘y después te amaré’”, expresó.

Junto al mensaje posteó una serie de imágenes del amor real e incondicional y único entre madre e hijo. La producción de Vecinos la felicitó: “De parte de toda la producción te deseamos muchas Felicidades Dany, ¡qué alegría! Bienvenido, vecinito Silvio Matías”. La actriz Macaria también se sumó a las felicitaciones: “Todo el amor del mundo para Silvio y para ti. Disfruta esta nueva etapa. Te quiero, Dany”.