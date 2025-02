Danny Ramírez, un héroe latino

El sueño del actor Danny Ramírez era convertirse en un atleta profesional. Probó suerte en deportes como el futbol americano y el soccer, pero una serie de lesiones cambiaron su rumbo, por lo que optó por explorar en el mundo de la actuación. “Cuando era niño no tenía ídolos en las películas. Mis ídolos eran jugadores de futbol o baloncesto, pero nunca me veía en un póster o en una película. Ahora, con personajes como Joaquin, puede que los niños cambien su percepción de lo que es posible lograr”, indica Danny.

Nacido en la ciudad de Chicago, pero criado en Miami, con raíces colombianas y mexicanas, empezó en el mundo del cine con pequeños papeles en series como Orange is the new black y Blindspot. Su gran oportunidad llegó cuando entró al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En la cinta de 2021, Falcon y el Soldado del Invierno, interpretó a Joaquin Torres, quien este 2025 se convertirá en el nuevo Falcon en Capitán América: un nuevo mundo, que llega este fin de semana a cines.

Para Danny, el personaje de Joaquin Torres representa una evolución dentro de la representación latina en Hollywood y además en la nueva generación de héroes latinos, mostrando así a un héroe inteligente y fuerte, dentro de una de las franquicias más grandes del cine. “Para mí, Joaquin representa algo diferente. Es un latino que vive en EU, es inteligente, tiene poder físico y lo vemos con un traje de superhéroe. Eso es lo máximo para mí. Espero que muchos niños latinos vean a Joaquin y digan ‘yo también puedo ser como él, puedo ser como Danny’”, comenta en entrevista.

A lo largo de su carrera, Danny Ramírez ha cosechado éxitos en taquilla, como Top Gun: Maverick y ahora busca que su representación como superhéroe desafíe los estereotipos tradicionales que existen en el cine y ofrezca una representación auténtica de los latinos en Hollywood. “Cuando comencé a actuar, les dejé claro a mis agentes que no quería papeles vacíos ni repetitivos. Me comprometí a aprender todo sobre la industria, a entrenar y consumir conocimiento. Mi consejo: prepárate tanto para que cuando llegue el momento no haya duda de que mereces esa oportunidad. Entrena, entrena y entrena, porque sí se puede”, subraya con convicción.

Capitán América: un nuevo mundo se centra en un conflicto internacional que gira en torno al nuevo presidente de E.E. U.U., Thaddeus Thunderbolt Ross, interpretado por Harrison Ford, quien reemplaza al fallecido William Hurt (1950-2022).

El presidente Ross comienza a tomar decisiones polémicas que podrían tener repercusiones globales. Y, en medio de este caos, Sam Wilson (Anthony Mackie), el nuevo Capitán América, se enfrenta a la realidad de ser un líder sin los poderes mejorados del Capitán América original, Steve Rogers. Pero a pesar de no tener habilidades sobrehumanas, Sam sigue luchando con su escudo de “vibranium” de una estrella y su traje de alas.

Joaquin se convierte así en el amigo y compañero de batallas del protagonista. Para lograr esta mancuerna, Ramírez se dedicó a indagar su evolución en los cómics y a profundizar en sus motivaciones. “Cuando entendí quién era Joaquin en los cómics comencé a investigar: viendo películas, tomando notas y escribiendo sobre su historia y al llegar al set me di cuenta de lo fácil que sería interpretarlo”, señaló.

“Me sentí afortunado porque Anthony Mackie estaba pasando por el mismo proceso al convertirse en Capitán América y pensé: ‘Joaquin ve a Sam Wilson como su ídolo, y ahora tiene la oportunidad de trabajar con él’”, contó el actor.