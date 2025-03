De algo está seguro Danny Trejo, el intérprete de “Machete” (personaje violento y justiciero del cine) todo lo bueno que hace en la vida, se le ha regresado, como cuando su hijo se salvó de la muerte.

Resulta que un día, mientras filmaba Blood in blood out (1993), conoció a un preso al que ayudó de buena gana diciéndole que se alejara de los vicios y al que encontraría años después en la calle. “Se llamaba Mario. Tiempo después me lo encontré y me dijo que no estaba tomando drogas, sino ayudando a otros drogadictos, pero necesitaba un trasplante de hígado y le dije que se fuera a vivir conmigo. Diez años después salvó la vida a mi hijo, quien por tomar drogas estaba por morir. Dios nos da recompensas, pero siempre en sus tiempos”, cuenta Trejo.

“Todo lo que me ha ocurrido bueno es el resultado director de ayudar a otros, me parece que, para tener una buena vida, uno debe estar dispuesto a ayudar a los otros. Se puede tener mucho dinero, pero estar triste, yo quiero ser generoso, quiero dar, que las personas sepan que siempre pueden acudir a mí”, subraya. Ese es, quizá, el mayor descubrimiento que ha hecho en su vida. Y en ese marco, Danny debuta como anfitrión de la serie Misterios inexplorados con Danny Trejo, que se transmitirá por el canal de paga History.

Son veinte episodios los que contarán con el histrión como conductor, sumándose a otros presentadores con los que cuenta el canal, como William Shatner (Inexplicable), Morgan Freeman (Grandes escapes) y Laurence Fishburne (Grandes misterios de la historia).

La serie básicamente son descubrimientos que la gente hace de manera fortuita, como hallar botes con monedas de oro mientras pasean con su perro; el encontrar una pintura original de Rembrant guardada por el abuelo de una familia o lingotes en un tanque utilizado en la Guerra del Golfo. “Cuando éramos chicos limpiábamos el garaje de varias personas y luego encontrábamos pinturas antiguas, yo tenía unos 13 años y no nos importaba, me imagino que ahora esas pinturas valdrán muchísimo dinero”, narra divertido. “Yo tengo muchos juguetes enterrados en el jardín, supongo que cuando mis hijos los descubran en unos 50 años, pueden tener algo más”, comenta.